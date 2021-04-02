Сепаратисты Донбасса объявили первый весенний призыв

Ранее сепаратисты формировали свои военные силы на контрактной основе

Ранее сепаратисты формировали свои военные силы на контрактной основе, но теперь решили призвать местных жителей.

В самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» объявили призыв на срочную службу. Ранее там брли на службу только по контракту.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994-2003 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом «ДНР» от 13 февраля 2015 года №08-IHC О воинской обязанности и военной службе призыву на военную службу», – говорится в распоряжении главы «ДНР» Дениса Пушилина.

«Указ» предполагает направление 200 человек из числа призывников на службу в ряды «народной милиции ДНР» на шесть месяцев.

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