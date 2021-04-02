Сепаратисты Донбасса объявили первый весенний призыв
Ранее сепаратисты формировали свои военные силы на контрактной основе
Ранее сепаратисты формировали свои военные силы на контрактной основе, но теперь решили призвать местных жителей.
В самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» объявили призыв на срочную службу. Ранее там брли на службу только по контракту.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994-2003 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом «ДНР» от 13 февраля 2015 года №08-IHC О воинской обязанности и военной службе призыву на военную службу», – говорится в распоряжении главы «ДНР» Дениса Пушилина.
«Указ» предполагает направление 200 человек из числа призывников на службу в ряды «народной милиции ДНР» на шесть месяцев.
Новости по теме
Прокуратура запросила 16 лет лишения свободы для гражданина страны, который несколько месяцев участвовал в боевых действиях на стороне сепаратистов.
Вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета.
Украина подготовила 11 человек для обмена с Россией в этом году, но РФ и сепаратисты отказываются.