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13:10 02 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сепаратисты Донбасса объявили первый весенний призыв

Ранее сепаратисты формировали свои военные силы на контрактной основе

Ранее сепаратисты формировали свои военные силы на контрактной основе, но теперь решили призвать местных жителей.

В самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» объявили призыв на срочную службу. Ранее там брли на службу только по контракту.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994-2003 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом «ДНР» от 13 февраля 2015 года №08-IHC О воинской обязанности и военной службе призыву на военную службу», – говорится в распоряжении главы «ДНР» Дениса Пушилина.

«Указ» предполагает направление 200 человек из числа призывников на службу в ряды «народной милиции ДНР» на шесть месяцев.

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Тэги: сепаратисты, военный призыв
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