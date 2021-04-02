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14:20 02 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Франция не поддерживает позицию Германии по СП-2

У Парижа и Берлина разные позиции по Северному потоку-2, но страны пытаются найти общее мнение.

У Франции и Германии разные позиции по Северному потоку-2, но между странами идет дискуссия, чтобы найти общее видение. Об этом в пятницу, 2 апреля, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире BFM.

«Как сказал президент республики год назад, у нас есть настороженность в отношении этого проекта, потому что он создает зависимость от России», – сказал Бон.

В связи с различием позиций страны ведут дискуссию. «Потому что изначально у нас разные позиции, как это иногда случается в Европе. И мы пытаемся найти общую позицию…, чтобы не разобщаться», – добавил он.

Как известно, Германия последовательно выступает за завершение строительства газопровода, но с сохранением транзита газа через Украину.

Источник:
Тэги: Франция, Германия, СП-2
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