Франция не поддерживает позицию Германии по СП-2
У Парижа и Берлина разные позиции по Северному потоку-2, но страны пытаются найти общее мнение.
У Франции и Германии разные позиции по Северному потоку-2, но между странами идет дискуссия, чтобы найти общее видение. Об этом в пятницу, 2 апреля, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире BFM.
«Как сказал президент республики год назад, у нас есть настороженность в отношении этого проекта, потому что он создает зависимость от России», – сказал Бон.
В связи с различием позиций страны ведут дискуссию. «Потому что изначально у нас разные позиции, как это иногда случается в Европе. И мы пытаемся найти общую позицию…, чтобы не разобщаться», – добавил он.
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