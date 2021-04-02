НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
18:23 02 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кремль отреагировал на поддержку Украины от США

России придется реагировать в случае усиления присутствия войск НАТО у границ Украины, заявляет Песков.

В Кремле грозят принять дополнительные меры по обеспечению безопасности в случае усиления группировки войск НАТО вокруг Украины. Об этом в пятницу, 2 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», – сказал он.

По словам представителя Кремля, постановка вопроса о том, что Россия является противником, неприемлема и неуместна. «Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция», – заявил он.

Также Песков назвал «весьма пугающей» ситуацию на Донбассе.

«К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны ВС Украины имеют место, они не одиночные, а множественные», – заявил он, заверив, что риторика Москвы «как раз конструктивная» в вопросе урегулирования на Донбассе.

Источник:
Тэги: Россия, США, Кремль
Loading...

Новости по теме

В Пентагоне отреагировали на активность РФ у границ Украины

Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ еще в июле прошлого года.

В посольстве США в Киеве вооружают и обучают боевиков Майдана, – советник Путина

Если в в соседних с Россией государствах что-то происходит не по сценарию Москвы, то в Кремле обязательно увидят в этом длинную руку США.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
В столице Бельгии вспыхнули беспорядки из-за первоапрельской шутки

07:03 Мир

Байден опять споткнулся на трапе президентского самолета

06:59 Мир

В Англии преступников, нарушивших закон пьяными, обяжут носить спецбраслеты

21:32 Мир

Прокурора из Мелитополя уложили лицом в землю после получения взятки

21:06 Украина

Украина предлагает включить украинский борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО

20:21 Украина

В Киеве разрешили повышение скорости до 80 км/час: список улиц

19:00 Украина

Кремль: Войска не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины

12:09 Мир

Жители Тбилиси вышли на акцию протеста из-за приезда Познера

09:03 Мир

В апреле украинцев ожидают несколько нововведений

08:29 Украина

В армии США вновь разрешили служить трансгендерам

04:20 Мир

Советский «Властелин колец» выложили на YouTube, его искали 30 лет

20:45 Мир

Новости | Слоты