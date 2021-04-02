Кремль отреагировал на поддержку Украины от США

России придется реагировать в случае усиления присутствия войск НАТО у границ Украины, заявляет Песков.

В Кремле грозят принять дополнительные меры по обеспечению безопасности в случае усиления группировки войск НАТО вокруг Украины. Об этом в пятницу, 2 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», – сказал он.

По словам представителя Кремля, постановка вопроса о том, что Россия является противником, неприемлема и неуместна. «Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция», – заявил он.

Также Песков назвал «весьма пугающей» ситуацию на Донбассе.

«К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны ВС Украины имеют место, они не одиночные, а множественные», – заявил он, заверив, что риторика Москвы «как раз конструктивная» в вопросе урегулирования на Донбассе.

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