Украинка включена в число номинантов на звание лучшей легкоатлетки Европы в марте
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук включена в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы в марте.
В марте Бех-Романчук выиграла «золото» на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытом помещении с лучшим результатом сезона в мире – 6,92 м.
В квартет претенденток на индивидуальную награду также включены бельгийка Нафиссату Тиам, выступающая в многоборье, голландка Надин Виссер, специализирующаяся на спринтерских дистанциях с барьерами, а также бегунья Айла Дель-Понте из Швейцарии.
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