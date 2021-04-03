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00:19 03 Апреля 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Украинка включена в число номинантов на звание лучшей легкоатлетки Европы в марте

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук включена в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы в марте.

В марте Бех-Романчук выиграла «золото» на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытом помещении с лучшим результатом сезона в мире – 6,92 м.

В квартет претенденток на индивидуальную награду также включены бельгийка Нафиссату Тиам, выступающая в многоборье, голландка Надин Виссер, специализирующаяся на спринтерских дистанциях с барьерами, а также бегунья Айла Дель-Понте из Швейцарии.

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Тэги: легкая атлетика
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