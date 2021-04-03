СНБО Украины ввел санкции против 11 российских компаний
Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании 2 апреля ввел санкции в отношении 11 российских компаний, в частности Россотрудничества.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил в Telegram о том, что представитель этой организации покидает Украину.
«На данный момент наша главнейшая задача – безопасность нашего сотрудника в Киеве. Предупреждаем, что она является сотрудником Посольства и обладает дипломатическим статусом, что подтверждает ее дипломатический паспорт и аккредитация. Все следующие практические шаги будут сделаны нами, она пересечет границу территории, которую контролирует украинский режим», – написал Примаков.
Россотрудничество – федеральный орган исполнительной власти России для предоставления госуслуг и управления госимуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений РФ с иностранными государствами. В Украине действует филиал Россотрудничества – Российский центр науки и культуры в Киеве.
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