Глава МИД Германии следит за ситуацией на российско-украинской границе

Германия разделяет позицию Украины о необходимости деэскалации и прекращения огня на Донбассе, заявил Хайко Маас.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Дмитрий Кулеба проинформировал собеседника о попытках России разрушить процесс мирного урегулирования.

Министр выразил благодарность Германии за непоколебимую поддержку Украины и заверил в полной преданности Украины политико-дипломатическим путям деоккупации украинских земель, которые наше государство нарабатывает совместно с Германией и Францией в нормандской формате.

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