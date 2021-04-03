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06:48 03 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Холифилд подтвердил, что проведет бой с Майком Тайсоном

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд подтвердил организацию поединка против другой легенды – Майка Тайсона.

В своем Twitter 58-летний Холифилд сообщил о бое 29 мая на 75-тысячной арене Hard Rock Stadium, Майами, США.

«Все в силе! И я готов! Только чур в этот раз драться, а не кусаться!», – написал он.

В свое время Холифилд дважды побеждал Тайсона с 1996 года – техническим нокаутом в 11-м раунде, а в 1997 – в матче-реванше в результате дисквалификации Майка в третьем раунде. Тогда Тайсон откусил Холифилду кусок уха.

Последний поединок на профессиональном ринге Холифилд провел в 2011 году, отправив в нокаут Брайана Нильсена.

В ноябре 2020 года Тайсон провел выставочный бой с Роем Джонсом. Поединок завершился ничьей.

Источник:
Тэги: бокс, Майк Тайсон - Эвандер Холифилд
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