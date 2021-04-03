Министра здравоохранения Румынии оштрафовали из-за отсутствия маски

Министра здравоохранения Румынии Влада Войкулеску оштрафовали на 1500 леев за отсутствие защитной маски.

29 марта журналисты сфотографировали Войкулеску, когда он разговаривал с другим мужчиной в вестибюле парламента, сняв медицинскую маску. Министр объяснил, что снял маску из-за жажды, при этом ответив, что в это время вокруг него никого не было.

Позднее глава Минздрава признался, что был неправ в этой ситуации.

«Несомненно, я был неправ, и вся критика оправдана. Правила должны соблюдаться», – приводит издание слова Войкулеску.

Глава ведомства стал вторым по счету в правительстве страны, кого оштрафовали за нарушение противоэпидемиологических мер. В конце марта штраф на 500 леев ($120) получил министр труда Ралуки Туркан из-за фотографий, на которых его запечатлели в общественном месте без маски.

Премьер-министр Румынии Флорин Кыцу сказал, что попросил обоих чиновников оплатить штраф.

«Все румыны должны уважать закон», – сказал он.

В стране действует повсеместный масочный режим. Все государственные и частные компании обязаны по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы. Запрещено проведение праздничных мероприятий. Кроме того, запрещена работа закрытых рынков, ярмарок, выставок. Ограничения будут действовать до 13 апреля.

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