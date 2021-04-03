На Донбассе при подрыве под Шумами погиб военный

Военный погиб в результате подрыва не неизвестном взрывном устройстве. Начато расследование.

В районе Шумов Донецкой области в субботу, 3 апреля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб военный, сообщает оперативно-тактическая группировка Север.

«Сегодня, 3 апреля, недалеко от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого получил боевое травмирование несовместимое с жизнью военнослужащий Объединенных сил. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», – сказано в сообщении.

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Тэги: Донбасс, гибель, военный