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16:32 03 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Донбассе при подрыве под Шумами погиб военный

Военный погиб в результате подрыва не неизвестном взрывном устройстве. Начато расследование.

В районе Шумов Донецкой области в субботу, 3 апреля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб военный, сообщает оперативно-тактическая группировка Север.

«Сегодня, 3 апреля, недалеко от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого получил боевое травмирование несовместимое с жизнью военнослужащий Объединенных сил. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», – сказано в сообщении.

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

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Тэги: Донбасс, гибель, военный
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