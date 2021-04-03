Зеленский пожаловался, что СНБО редко заседает
После каждого заседания Совбеза президент сожалеет лишь об одном – что заседания проходят только раз в неделю.
Президент Владимир Зеленский заявил в субботу, 3 апреля, что сожалеет о том, что заседания СНБО проходят только раз в неделю.
«После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном – что у нас не семь пятниц на неделю», – написал Зеленский в Инстаграм.
Напомним, накануне состоялось очередное заседание СНБО, о результатах которого рассказал сам Зеленский. В частности, на заседании приняли решение о введении санкций против «главных контрабандистов» Украины, отстранены ряд сотрудников таможни, введены санкции против российским компаний, а также рассмотрены вопросы урегулирования ситуации на Донбассе, армии и вакцинации от коронавируса.
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