Агентство Bloomberg обновило список самых богатых людей мира

В первой десятке рейтинга девять позиций заняли американцы и одну – француз. В рейтинге 298 позицию из 500 занял украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

Богатейшим человеком на планете является основатель Amazon Джефф Безос



По данным издания, богатейшим человеком на планете является основатель Amazon Джефф Безос со 185 миллиардами долларов. На втором месте – глава Space X Илон Маск с состоянием в 171 миллиард долларов, которое недавно уменьшилось на 1,4 миллиарда.

Также в тройку лидеров вошел основатель Microsoft Билл Гейтс, который заработал 141 миллиард долларов.

Отметим, в первой десятке рейтинга девять позиций заняли американцы и одну – француз.

В рейтинге 298 позицию из 500 занял украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

Тэги: рейтинг, самый богатый