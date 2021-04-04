Агентство Bloomberg обновило список самых богатых людей мира
В первой десятке рейтинга девять позиций заняли американцы и одну – француз. В рейтинге 298 позицию из 500 занял украинский бизнесмен Ринат Ахметов.
По данным издания, богатейшим человеком на планете является основатель Amazon Джефф Безос со 185 миллиардами долларов. На втором месте – глава Space X Илон Маск с состоянием в 171 миллиард долларов, которое недавно уменьшилось на 1,4 миллиарда.
Также в тройку лидеров вошел основатель Microsoft Билл Гейтс, который заработал 141 миллиард долларов.
Отметим, в первой десятке рейтинга девять позиций заняли американцы и одну – француз.
В рейтинге 298 позицию из 500 занял украинский бизнесмен Ринат Ахметов.
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