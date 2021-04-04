Путин дал орден депутату Госдумы РФ, обвиненному в домогательствах
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указом президента России награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
С момента обвинений в харассменте в 2018 году нынешняя награда стала для Слуцкого первой.
В начале 2018 года заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.
Слуцкий отрицал все обвинения и отделался только извинениями перед теми, кому «причинил любые переживания».
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