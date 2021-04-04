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08:10 04 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин дал орден депутату Госдумы РФ, обвиненному в домогательствах

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указом президента России награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Государственную награду Слуцкому вручал первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко

С момента обвинений в харассменте в 2018 году нынешняя награда стала для Слуцкого первой.

В начале 2018 года заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Слуцкий отрицал все обвинения и отделался только извинениями перед теми, кому «причинил любые переживания».

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Тэги: депутат, сексуальные домогательства
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