Путин дал орден депутату Госдумы РФ, обвиненному в домогательствах

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указом президента России награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Государственную награду Слуцкому вручал первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко



С момента обвинений в харассменте в 2018 году нынешняя награда стала для Слуцкого первой.

В начале 2018 года заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Слуцкий отрицал все обвинения и отделался только извинениями перед теми, кому «причинил любые переживания».

Тэги: депутат, сексуальные домогательства