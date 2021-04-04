В мире COVID-19 заболело более 131 млн человек

От коронавирусной инфекции за все время скончалось 2 859 893 человек. Больше всего случаев заболевания в США, Бразилии и Индии.

В мире по состоянию на утро воскресенья, 4 апреля, зафиксирован 131 392 531 случай инфицирования коронавирусом. Лидером по количеству заражений остаются США. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Вирус с начала пандемии забрал жизни 2 859 893 человек. С болезнью справились 105 768 594 пациента.

Лидерами по количеству COVID- случаев остаются:

США (31 383 126 заболевших),

Бразилия (12 953 597),

Индия (12 484 509),

Франция (4 741 759),

Россия (4 572 077).

Украина с 1 745 709 инфицированными находится на 16 месте.

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