В мире COVID-19 заболело более 131 млн человек
От коронавирусной инфекции за все время скончалось 2 859 893 человек. Больше всего случаев заболевания в США, Бразилии и Индии.
В мире по состоянию на утро воскресенья, 4 апреля, зафиксирован 131 392 531 случай инфицирования коронавирусом. Лидером по количеству заражений остаются США. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Вирус с начала пандемии забрал жизни 2 859 893 человек. С болезнью справились 105 768 594 пациента.
Лидерами по количеству COVID- случаев остаются:
- США (31 383 126 заболевших),
- Бразилия (12 953 597),
- Индия (12 484 509),
- Франция (4 741 759),
- Россия (4 572 077).
Украина с 1 745 709 инфицированными находится на 16 месте.
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