Зеленский поздравил с Пасхой верующих западного обряда

Президент пожелал отмечающим Пасху благополучия, здоровья и веры. Он посоветовал дарить друг другу положительные эмоции.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с праздником Пасхи верующих западного обряда. При этом он напомнил о пандемии COVID-19, из-за чего верующие вынуждены второгой год отмечать праздник дома «ради собственного здоровья и здоровья родных». Об этом президент написал в Facebook.

«Сегодня верующие западного обряда отмечают Пасху… Желаю благополучия, здоровья и веры…», – написал глава государства.

Он также посоветовал провести это время с родными и «дарить друг другу положительные эмоции, которые помогают преодолеть различные жизненные вызовы».

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