В Винницкой области два подростка повредили восемь памятников
Школьники, которых полиция нашла за сутки, таким образом «развлекались». Открыто уголовное производство.
На сельском кладбище в селе Летковка Тростянецкой территориальной общины оказались поврежденными восемь памятников. Правоохранителям удалось за сутки установить личности вандалов. Ими оказались 14-летние школьники, сообщает пресс-служба полиции региона.
Происшествие случилось 2 апреля. Таким образом подростки решили «развлечься».
«Сообщение о надругательстве над могилами на местном кладбище поступило в полицию от старосты села. Опросив местных жителей и проведя оперативные мероприятия, оперативники установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 14-летние подростки. Один из них местный, а второй – из пгт Тростяцец», – рассказал начальник отделения полиции №2 Гайсинского райуправления полиции Виталий Деркач.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Так как злоумышленники являются несовершеннолетними, то после завершения досудебного расследования судом к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного характера.
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