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Главная » Украина » Общество
18:01 04 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

От осложнений Covid умер главный врач харьковской больницы

От осложнений Covid умер главный врач харьковской больницы Борис Менкус

Сегодня воскресенье, 4 апроеля. в Харькове в возрасте 69 лет скончался главный врач городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус, ранее он переболел коронавирусом, что негативно повлияло на его здоровье.
В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь – сахарный диабет.
Борис Менкус проработал в больнице 43 года. У врача остались семья и двое сыновей, младший является студентом Харьковского национального медуниверситета.

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Тэги: Борис Менкус
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