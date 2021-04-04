От осложнений Covid умер главный врач харьковской больницы Борис Менкус

Сегодня воскресенье, 4 апроеля. в Харькове в возрасте 69 лет скончался главный врач городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус, ранее он переболел коронавирусом, что негативно повлияло на его здоровье.

В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь – сахарный диабет.

Борис Менкус проработал в больнице 43 года. У врача остались семья и двое сыновей, младший является студентом Харьковского национального медуниверситета.

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