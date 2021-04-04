Зеленский: вакцинация от COVID-19 должна быть ускорена

Кабмин в течение недели должен обеспечить разработку и утверждение плана, конечной целью которого является охват вакцинацией большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля О Национальном плане вакцинопрофилактики COVID-19 до конца 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента 4 апреля.

Кабмин в течение недели должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против коронавирусной инфекции с учетом лучшего международного опыта, предписывает решение СНБО.

В частности:

установить минимально число прививок в месяц;

определить источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни;

назначить лица, ответственные за реализацию плана.

Конечной целью плана называется охват вакцинацией большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета.

Также правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин и заняться привлечением международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.

Минздрав должен:

принять безотлагательные меры по поставкам в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин;

обеспечить доступ населения к вакцинации;

обеспечить проведение эффективной информационно-разъяснительной работы по вакцинации.

Решение также предусматривает, что МИД должен принять неотложные меры, направленные на повышение эффективности сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями по поставкам в Украину вакцин против COVID-19.

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