Зеленский: вакцинация от COVID-19 должна быть ускорена
Кабмин в течение недели должен обеспечить разработку и утверждение плана, конечной целью которого является охват вакцинацией большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года.
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля О Национальном плане вакцинопрофилактики COVID-19 до конца 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента 4 апреля.
Кабмин в течение недели должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против коронавирусной инфекции с учетом лучшего международного опыта, предписывает решение СНБО.
В частности:
установить минимально число прививок в месяц;
определить источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни;
назначить лица, ответственные за реализацию плана.
Конечной целью плана называется охват вакцинацией большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета.
Также правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин и заняться привлечением международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.
Минздрав должен:
принять безотлагательные меры по поставкам в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин;
обеспечить доступ населения к вакцинации;
обеспечить проведение эффективной информационно-разъяснительной работы по вакцинации.
Решение также предусматривает, что МИД должен принять неотложные меры, направленные на повышение эффективности сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями по поставкам в Украину вакцин против COVID-19.
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