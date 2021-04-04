На выставке в Сеуле посетители испортили картину, которая стоит почти полмиллиона баксов

Парочка молодых людей решили, это акт коллективного творчества, а оказалось — вандализм.

В Сеуле молодая пара пришла на выставку и дописала огромную работу «Без названия», созданную граффити-художником JonOne (настоящее имя — Джон Эндрю Перелло).

По замыслу JonOne, краски и кисти рядом с произведением искусства символизировали творческий процесс и его плоды. «Без названия» действительно можно было принять за неоконченную работу, так как она единственная была на выставке без рамы. Ее размер — 7 х 2,3 метра. Двое молодых людей решили, что это такой «интерактивчик» для посетителей, взяли кисти и внесли свои «пять копеек».

Парочку вычислили по камерам видеонаблюдения, задержали, но вскоре отпустили. Организаторы согласились, что молодые люди сделали это без злого умысла. Сейчас художник решает, будет ли он восстанавливать свою работу.

Организаторы выставки уведомили о произошедшем страховую компанию и заявили, что пытаются минимизировать негативные последствия для вандалов. JonOne через своего представителя сообщил, что не будет реагировать на инцидент.