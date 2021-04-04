Золотой парад фараонов: 22 мумии в Египте перевозят в новый музей
22 мумии перевезли из Египетского национального музея в Каире в новый «дом» — Национальный музей египетской цивилизации
Национальный музей египетской цивилизации открылся сегодня, 4 апреля, а 18 апреля посетители смогут увидеть зал королевских мумий, который оформили в стиле гробницы из «Долины царей».
Транспортировку экспонатов превратили в целое шоу: 18 фараонов и четырех цариц Древнего Египта повезут по улицам египетской столицы. Среди правителей — царица Хатшепсут, первая женщина с титулом фараона, и Рамсес II. Парад представили в виде царской погребальной процессии: фараонов сопровождали колесницы, конные всадники и хоровые песни на древних языках.
Выглядила процессия очень торжественно.
«Для этой церемонии были разработаны специальные мобильные саркофаги. Они выполнены в виде скульптурных изображений крылатого солнечного диска — это один из символов древнеегипетского государства. Внутри них находятся саркофаги, наполненные инертным газом. С точки зрения сохранности, парад ничем не угрожает царским мумиям», — рассказал египтолог Виктор Солкин.
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