Судью Чауса мог похитить экс-прокурор с тесными связями с Грановским
К похищению скандального судьи Чауса может быть причастен скандальный экс-прокурор Сергей Лысенко, которого считают доверенным лицом Александра Грановского (во времена Порошенко СМИ его называли «смотрящим» за судами – в том числе с ним связывали и судью Чауса
К похищению скандального судьи Чауса может быть причастен скандальный экс-прокурор Сергей Лысенко, которого считают доверенным лицом Александра Грановского (во времена Порошенко СМИ его называли «смотрящим» за судами – в том числе с ним связывали и судью Чауса).
Ряд информационных сайтов опубликовали видео и заявление жены судьи Чауса о том, что Сергей Лысенко приезжал к нему в Молдову и требовал написать заявление на предоставление политического убежища.
По словам источников и информации в телеграм-каналах, судью Чауса могут удерживать екс-нардеп Грановский и юрист Виктор Барсук.
В мае 2016 года журналисты-расследователи из программы «Схемы» писали, что «свою встречу с одиозным прокурором Сергеем Лысенко Грановский прокомментировал так: «По моему мнению, он достаточно опытный, талантливый и в широком смысле слова сильный прокурор, к услугам которого я иногда прибегаю», – сказал депутат».
Также в апреле 2017 года журналисты программы «Схемы» сообщали, что 2 марта 2017 года Сергей Лысенко вместе с адвокатом Олегом Малиневским (пратнер юридической компании EQUITY) вместе приезжали в больницу «Феофанию», когда там НАБУ объявляло «підозру» главе ДФС Роману Насирову.
В декабре 2019 года следователи управления ГБР в Киеве, уже в рамках расследования уголовного производства, провели обыски по адресам проживания и работы адвокатов юридической фирмы Equity, которую связывают с Грановским. Обыски прошли у Виктора Барсука, Олега Малиневского и др.Также СМИ сообщали, что обыски состоялись и у самого Александра Грановского.
В феврале 2021 года СМИ информировали, что в НАБУ есть проект подозрения Александру Грановскому, но почему-то до сих пор оно ему не предъявлено. По словам некоторых экспертов, судя по всему, у Александра Грановского нашлись «аргументы» для того, чтобы его не трогали и не предъявляли подозрение.
Узнать детали: https://izvestia.kiev.ua/item/show/132637
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