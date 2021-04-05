Украина просит США усилить санкции в отношении России

Санкции будут усиливаться, если Россия не изменит свое поведение, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Украина приветствует продление санкций США против России и просит их усиления. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

По мнению дипломата, и при нынешней американской администрации Джо Байдена санкционная политика остается принципиальной.

«Мы приветствуем те санкции, которые есть. И постоянно просим о не просто продлении, а углублении санкций. То есть цена для агрессора за те действия, которые Россия совершает и на частично оккупированном Донбассе, и за незаконную аннексию Крыма, и за те нарушения прав наших граждан в Крыму, которые постоянно осуществляются, должна постоянно расти, пока не будет изменено поведение. Поэтому мы видим не просто продление санкций. Мы видим их усиление, и по тому же «Северному потоку» однозначную позицию занимают США. Мы видим их усиление постоянное», – сказала Маркарова.

По ее мнению, санкции будут усиливаться, если Россия не изменит свое поведение.

«Мы также хотели бы, мы об этом говорим также на всех официальных уровнях (я имею в виду, мы – Украина) большей вовлеченности США во все форматы. И я думаю, что это также найдет отклик у нашего стратегического партнера. И я думаю, что если Россия и дальше будет продолжать свою агрессивную политику, можно точно, а мы постоянно об этом говорим и призываем, ожидать усиления санкционного режима», – констатировала Маркарова.

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