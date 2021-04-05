В Косово с третьей попытки избрали президента

Депутаты парламента республики Косово большинством голосов в третьем круге голосования избрали экс-спикера Вьосу Османи президентом.

Согласно конституции Косово, президент избирается в парламенте. Кандидата должны поддержать 80 из 120 депутатов.

Депутатам предложили двух кандидатов от правящего движения «Самоопределение» – экс-спикера парламента Вьосу Османи и Насуфа Бейту. В первых двух попытках голосования в субботу, 3 апреля, приняли участие лишь 79 парламентариев. Избрание было перенесено на вечер воскресенья.

В третьем круге нужно было получить 61 голос. Вьосу Османи поддержал 71 депутат.

Османи исполняет обязанности президента с ноября прошлого года, когда бывший президент Хашим Тачи подал в отставку. Тачи покинул пост, чтобы предстать перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Тачи заявил, что таким образом делает шаг «для защиты целостности президентства» в стране. Ранее Османи была спикером парламента.

Вьоса Османи родилась 17 мая 1982 года в Косовска-Митровице. Окончила юридический факультет в Приштине, затем защитила докторскую диссертацию в Питтсбургском университете в США. В косовском парламенте провела три мандата как депутат Демократического союза Косово, возглавляла комитет по иностранным делам, диаспоре и стратегическим инвестициям. В ноябре 2020 года основала собственную партию «Guxo!», февраля 2020 года по март 2021 была председателем парламента.

Республика Косово объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году, после долгого периода конфликта. Более 100 стран-членов ООН в итоге признали ее независимость.

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