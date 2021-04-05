НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
07:58 05 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Профессор музыки из Великобритании дописал незаконченные произведения Моцарта

Тимоти Джонс дописал незаконченные произведения Вольфганга Амадея Моцарта и выпустил альбом с семью композициями.

Идея закончить то, что не дописал знаменитый композитор, пришла к Джонсу, когда он составлял книгу о стиле Моцарта.

Во время работы он не раз давал коллегам оценить результаты, которых подвергал слепому тесту - он не указывал, где музыка написана им, а где - австрийским классиком.

«Иногда выходило так, что мои отрывки хвалили, а мелодии Моцарта – критиковали», – рассказал Джонс.

В итоге у профессора получился альбом, над которым он работал 10 лет. Джонс признал, что это было «немного самонадеянно» с его стороны.

«Я не пытаюсь написать «фальшивого Моцарта» и не пытаюсь поставить себя на пьедестал рядом с ним», - подчеркнул он.

Теперь профессор планирует закончить книгу, которую ему пришлось отложить, чтобы заняться альбомом.

Источник:
Тэги: музыка, Моцарт, композитор
Loading...

Новости по теме

Украинская певица стала лауреатом европейской музыкальной премии

Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards (ММЕТА).

Элтон Джон потерял голос прямо на сцене и расплакался

Знаменитый британский певец и музыкант был вынужден прервать концерт в Новой Зеландии. Это был первый новозеландский концерт прощального тура сэра Элтона.

В Париже скончался известный французский композитор

Мишель Легран – единственный композитор, завоевавший три Оскара и пять премий Grammy в номинации «Лучшая музыка».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Украинка выиграла золотую медаль на ЧЕ по тяжелой атлетике

08:09  Украина

Британский профессор дописал незаконченные произведения Моцарта

07:58  Мир

В Косово женщину избрали президентом

06:50  Мир

Сталлоне снимет кино про братьев Кличко

05:48  Мир

Зеленский отправился с официальным визитом в Катар

04:41  Украина

Папа Франциск призвал делиться вакцинами с бедными странами

03:38  Мир

Украина просит США усилить санкции в отношении России

01:35  Украина

Во Флориде объявили чрезвычайное положение из-за утечки химикатов

00:32  Мир

Золотой парад фараонов: 22 мумии в Египте перевезли в новый музей

20:15  Мир

На выставке в Сеуле посетители испортили картину, которая стоит почти полмиллиона баксов

19:13  Мир

Судью Чауса мог похитить экс-прокурор с тесными связями с Грановским

18:30  Украина

Зеленский: вакцинация от COVID-19 должна быть ускорена

18:08  Украина

От осложнений Covid умер главный врач харьковской больницы

17:01  Украина

В Винницкой области два подростка повредили восемь памятников

15:30  Украина

Берлин и Париж сделали заявление по Донбассу

13:30  Мир

В мире COVID-19 заболело более 131 млн человек

11:18  Мир

Зеленский поздравил с Пасхой верующих западного обряда

10:00  Украина

Новости | Слоты