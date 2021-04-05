Профессор музыки из Великобритании дописал незаконченные произведения Моцарта
Тимоти Джонс дописал незаконченные произведения Вольфганга Амадея Моцарта и выпустил альбом с семью композициями.
Идея закончить то, что не дописал знаменитый композитор, пришла к Джонсу, когда он составлял книгу о стиле Моцарта.
Во время работы он не раз давал коллегам оценить результаты, которых подвергал слепому тесту - он не указывал, где музыка написана им, а где - австрийским классиком.
«Иногда выходило так, что мои отрывки хвалили, а мелодии Моцарта – критиковали», – рассказал Джонс.
В итоге у профессора получился альбом, над которым он работал 10 лет. Джонс признал, что это было «немного самонадеянно» с его стороны.
«Я не пытаюсь написать «фальшивого Моцарта» и не пытаюсь поставить себя на пьедестал рядом с ним», - подчеркнул он.
Теперь профессор планирует закончить книгу, которую ему пришлось отложить, чтобы заняться альбомом.
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