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08:09 05 Апреля 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Украинка выиграла золотую медаль на ЧЕ по тяжелой атлетике

Камила Конотоп стала чемпионкой Европы в категории до 55 кг у женщин на первенстве континента, который проходит в Москве.

Украинка выиграла у конкуренток в рывке (95 кг) и в толчке (113 кг). Соответственно сумма 208 кг также стала лучшей, Конотоп завоевала три золотые медали чемпионата Европы.

Все эти показатели также являются юниорскими рекордами Европы. Это первое золото для 20-летней Конотоп на взрослом уровне. Она дебютировала на взрослом чемпионате Европы.

Серебряную медаль завоевала россиянка Светлана Ершова, бронза – у Нины Стеркс из Бельгии.

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Тэги: тяжелая атлетика
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