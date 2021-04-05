Украинка выиграла золотую медаль на ЧЕ по тяжелой атлетике
Камила Конотоп стала чемпионкой Европы в категории до 55 кг у женщин на первенстве континента, который проходит в Москве.
Украинка выиграла у конкуренток в рывке (95 кг) и в толчке (113 кг). Соответственно сумма 208 кг также стала лучшей, Конотоп завоевала три золотые медали чемпионата Европы.
Все эти показатели также являются юниорскими рекордами Европы. Это первое золото для 20-летней Конотоп на взрослом уровне. Она дебютировала на взрослом чемпионате Европы.
Серебряную медаль завоевала россиянка Светлана Ершова, бронза – у Нины Стеркс из Бельгии.
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