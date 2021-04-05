Словения ограничивает применение вакцины AstraZeneca
Результаты исследований могут указать на связь между применением этой вакцины и образованием тромбов у привитых людей.
Власти Словении решили не время приостановить вакцинацию жителей моложе 60 лет с использованием препарата британско-шведского концерна AstraZeneca. Об этом сообщает DW.
По словам представительницы министерства здравоохранения, результаты исследований могут указать на связь между применением этой вакцины и образованием тромбов у привитых людей.
Отметим, что некоторые страны Европы уже приостанавливали использование препарата от AstraZenecа.
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