Словения ограничивает применение вакцины AstraZeneca

Результаты исследований могут указать на связь между применением этой вакцины и образованием тромбов у привитых людей.

Власти Словении решили не время приостановить вакцинацию жителей моложе 60 лет с использованием препарата британско-шведского концерна AstraZeneca. Об этом сообщает DW.

По словам представительницы министерства здравоохранения, результаты исследований могут указать на связь между применением этой вакцины и образованием тромбов у привитых людей.

Отметим, что некоторые страны Европы уже приостанавливали использование препарата от AstraZenecа.

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