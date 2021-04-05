Песков: Россия не представляет угрозу для Украины

Песков ответил на вопросы о передвижении российской армии у границ Украины и обострении на Донбассе.

В Кремле уверяют, что Россия не представляет угрозу для Украины. Обострение на Донбассе и военную активность РФ у границ Украины прокомментировал в понедельник, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира… в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности», – сказал Песков.

Также он заявил, что российская армия передвигается по территории РФ как считает нужным.

«Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности», – сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле «считают важным обеспечить безопасность всех граждан самопровозглашенных «республик» Донбасса».

По его словам, скоро не останется места для взаимности в отношениях России и Украины. Комментирую новые санкции Киева, он сказал: «Мы скоро, наверное, с Украиной уже дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места… Мы разорвем вообще все, что есть, это плохо».

Представитель Кремля в очередной раз заявил, что украинская сторона не выполняет свои обязательства по минским договоренностям. «К сожалению, договоренности не выполняются, ранее взятые на себя обязательства, в том числе украинской стороной. Фактически, малоконтролируемые перестрелки начинаются», – сказал он.

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