В России возбудил уголовное дело из-за гибели ребенка в ДНР, обвиняются «украинские беспилотники»

СК России считает, что «украинские силовики нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении запрещенных методов в вооруженном конфликте (часть 1 статьи 356 УК РФ) в связи с предполагаемой гибелью ребенка в самопровозглашенной Донецкой народной республике во время обстрела, говорится в сообщении ведомства.

«В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения. Кроме того, 3 апреля в результате взрыва боеприпаса в районе улицы Лесной села Николаевка самопровозглашенной Луганской народной республики 46-летний мирный житель получил ранения», — сообщает СК.

В связи с этим следствие считает, что «украинские силовики нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней».

3 апреля народная милиция ДНР сообщила о гибели пятилетнего ребенка в поселке Александровское под Енакиево. Причиной смерти назвали сброс боеприпаса с украинского беспилотника. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не нашел повода сомневаться в правдивости этой информации. Хотя отметил, что «не располагает верифицированной информацией».

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в эфире Дождя назвал эту информацию фейком. «Я думаю, что это абсолютное вранье. Это история, как про мальчика, якобы распятого на украинском Донбассе в 2014 году, что потом, как выяснилось, было абсолютным фейком российской пропаганды», — сказал депутат.

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