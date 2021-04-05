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15:10 05 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Чехии столкнулись два товарных поезда, есть погибший

Сошли с рельсов три вагона, перевозившие пропан-бутан, и один вагон для транспортировки угля.

Возле города Теплице (Чехия) в воскресенье, 4 апреля, столкнулись два товарных поезда. Машинист одного из них погиб, второй ранен. Об этом сообщает Ceske Noviny.

По словам представителя администрации железной дороги Душана Гавенды, сошли с рельсов три вагона, перевозившие пропан-бутан, и один вагон для транспортировки угля. В результате столкновения один из локомотивов начал гореть.

Пожар, возникший после столкновения, удалось потушить до того, как загорелся груз поездов.

По предварительной версии, один из машинистов поездов, очевидно, не остановился перед сигналом.

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Тэги: Чехия, авария, поезд, жд
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