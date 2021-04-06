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01:14 06 Апреля 2021 0 Комментарии
Китайцы установили мировой рекорд в парной сборке кубика Рубика
Они использовали только по одной своей руке. Головоломку одолели всего за 13,7 сек, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.
Китайцы Ся Ян и Ван Пенчен установили мировой рекорд в парной сборке кубика Рубика.
При этом Ся и Ван использовали только по одной своей руке.
Головоломку одолели всего за 13,7 сек, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.
Отметим, что абсолютный мировой рекорд принадлежит их соотечественнику Юшэн Ду (3,47 сек).
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Тэги: кубик Рубика
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