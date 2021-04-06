Китайцы установили мировой рекорд в парной сборке кубика Рубика

Они использовали только по одной своей руке. Головоломку одолели всего за 13,7 сек, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Китайцы Ся Ян и Ван Пенчен установили мировой рекорд в парной сборке кубика Рубика.

При этом Ся и Ван использовали только по одной своей руке.

Головоломку одолели всего за 13,7 сек, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Отметим, что абсолютный мировой рекорд принадлежит их соотечественнику Юшэн Ду (3,47 сек).

Тэги: кубик Рубика