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Главная » Мир » Общество
01:14 06 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Китайцы установили мировой рекорд в парной сборке кубика Рубика

Они использовали только по одной своей руке. Головоломку одолели всего за 13,7 сек, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Китайцы Ся Ян и Ван Пенчен установили мировой рекорд в парной сборке кубика Рубика.

При этом Ся и Ван использовали только по одной своей руке.

Головоломку одолели всего за 13,7 сек, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Отметим, что абсолютный мировой рекорд принадлежит их соотечественнику Юшэн Ду (3,47 сек).

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Тэги: кубик Рубика
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