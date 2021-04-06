ФИФА запретила Килмену выступать за сборную Украины

ФИФА отправила письмо Украинской ассоциации футбола, в котором сообщается о том, что защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман не имеет права выступать за сборную Украины.

Как сообщил журналист Игорь Цыганык, восемь официальных матчей за национальную сборную Англии по футзалу, проведенных Килменом, не дают ему права играть в составе сборной Украины.

«Так что, я думаю, что история с Максом Килменом уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в желто-синей футболке. Но, насколько я знаю, он проявил серьезное желание – инициировал получение украинского гражданства. У него мать украинка с украинским паспортом и у него были большие надежды, что он наденет футболку сборной Украины. Но на сегодня правила ФИФА такие, что за сборную Украины ему играть не придется», – отметил журналист.

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