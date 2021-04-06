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07:42 06 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский призвал Великобританию усилить санкции против России

Президент отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО на сегодня является первоочередным приоритетом Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал его увеличить санкционное давление на Россию.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Зеленский сообщил главе правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента у российско-украинской границы и попытках России сорвать реализацию Минских договоренностей.

«Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам-членам НАТО и всей Европе», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский президент также призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе.

Зеленский также отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО на сегодня является первоочередным приоритетом Украины. Это, по его словам, «способствовало бы укреплению обороноспособности Украины».

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Тэги: Россия, санкции, Великобритания
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