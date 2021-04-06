В приграничных районах на юге Украины объявлены сборы теробороны

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Вооруженные силы Украины объявили в южных приграничных районах страны сборы подразделений территориальной обороны, сообщают в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

«Основными целями сборов являются — совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах», — говорится в сообщении.

Во время сборов подразделения теробороны будут готовить к выполнению задач:

по охране и защите административной границы с АР Крым, прикрытие десантно-доступных участков побережья

выполнении задач по контролю населенных пунктов, по охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах

борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.

Сборы теробороны проходят на фоне эскалации на Донбассе и стягивания российских войск к украинским границам.

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