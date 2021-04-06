Украина инициирует созыв экстренного заседание ТКГ

Украинская сторона инициирует экстренное внеочередное заседание трехсторонней контактной группы.

В пресс-службе делегации напоминают, что с момента прошлого заседание 30 марта в результате обстрела позиций ВСУ был ранен мирный житель Красногоровки Донецкой области. Кроме того, в результате прицельного огня противника (в т.ч. снайперского) погибли трое военнослужащих Вооруженных Сил и еще четверо получили боевые ранения и травмы.

«Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ОРДЛО вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров», – отмечается в сообщении.

В связи с этим глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ с просьбой поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи ТКГ для обсуждение вопросов немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращение к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года.

P.S. За минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных.

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