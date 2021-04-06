Путин подписал закон, обнуляющий его президентские сроки
Закон позволит ему избраться главой государства еще дважды.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ему избраться главой государства еще дважды. Документ был принят в соответствии с внесенными в Конституцию поправками, которые тоже предложил Путин.
Согласно закону 19-ФЗ «О выборах президента РФ», избираться президентом не имеет права гражданин России, занимавший эту должность два срока или занимающий на день официальной публикации решения о назначении выборов должность президента второй срок.
Но на Путина это положение не распространяется – согласно закону, не учитывается число президентских сроков, которые человек занимал на момент вступления в силу поправок к Конституции.
Путин избирался президентом в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. Теперь он сможет баллотироваться в 2024-м и 2030 годах. Когда главой государства с 2008-го по 2012 год формально был Дмитрий Медведев, он предложил увеличить срок полномочий президента с четырех до шести лет, что и было сделано.
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