В ЕС признали связь тромбоза и вакцины AstraZeneca
Европейский регулятор признал, что препарат от коронавируса вызывает образование тромбов.
В Европейском агентстве по лекарственным средствам подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя EMA Марко Кавалери.
«Теперь мы можем сказать, что очевидно есть связь с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока еще не знаем… Подводя итог, в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам все еще нужно понять, как это происходит», – заявил Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero.
Ранее европейский регулятор не признавал связь между тромбозом и вакциной.
Из-за подобных побочных эффектов ряд стран вводили ограничения на вакцинацию препаратом AstraZeneca.
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