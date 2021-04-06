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14:00 06 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ЕС признали связь тромбоза и вакцины AstraZeneca

Европейский регулятор признал, что препарат от коронавируса вызывает образование тромбов.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя EMA Марко Кавалери.

«Теперь мы можем сказать, что очевидно есть связь с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока еще не знаем… Подводя итог, в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам все еще нужно понять, как это происходит», – заявил Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero.

Ранее европейский регулятор не признавал связь между тромбозом и вакциной.

Из-за подобных побочных эффектов ряд стран вводили ограничения на вакцинацию препаратом AstraZeneca.

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Тэги: ес, вакцина, AstraZeneca
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