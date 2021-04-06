Песков: НАТО не поможет урегулированию на Донбассе
Сегодня Зеленский назвал членство Украины в НАТО единственным способом урегулирования на Донбассе.
В Кремле прокомментировали заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что решить конфликт на Донбассе поможет вступление страны в НАТО.
«Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию», – сказал во вторник, 6 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей, а если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым, неприемлемой перспективой», – заявил представитель Кремля.
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