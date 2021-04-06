Активисты требуют допустить врачей к голодающему Навальному, российские силовики их задерживают

Начались задержания журналистов и представителей «Альянса врачей».

Возле колонии в Покрове Владимирской области РФ, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный, задержали около восьми человек. Об этом сообщают издания Медуза и Дождь.

Сегодня утром во вторник, 6 апреля, к колонии приехали представители «Альянса врачей» и сторонники политика, которые требовали оказать ему медпомощь. Навальный накануне жаловался на ухудшение состояния здоровья. Активисты требуют перевести его в многопрофильный стационар в Москве, обследовать и созвать консилиум для его лечения.

Возле колонии в Покрове Владимирской области РФ, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный, задержали около восьми человек. Об этом сообщают издания Медуза и Дождь.

Возле колонии задержали председателя «Альянса врачей» и лечащего врача Навального Анастасию Васильеву, ведущего YouTube-канала Штаб Навального Дмитрия Низовцева, нескольких журналистов, в том числе корреспондента CNN Мэттью Чэнса, и нескольких людей в медицинских халатах. Васильева до этого написала письмо руководству колонии, в котором просила принять ее, чтобы обсудить здоровье Навального, но сотрудники колонии отказались передать письмо начальству.

«Мне кажется, Алексея хотят здесь убить. Наверное, придется делать это (продолжать митинговать, чтобы добиться встречи с администрацией колонии) в большем составе. Мы не отступимся и будем продолжать бороться за жизнь и здоровье Алексея», — заявила после этого Васильева.

Алексей Навальный 5 апреля через своих адвокатов сообщил, что в его отряде трех человек госпитализировали с туберкулезом. У самого политика поднялась температура до 38,1 и появился кашель. С 31 марта он продолжает голодовку, которую объявил из-за недопуска независимого врача.

1 апреля адвокаты Навального сообщили, что он со дня прибытия в колонию похудел на восемь килограммов. По словам политика, у него болит спина и нога, потеря чувствительности распространилась с правой на левую ногу.

До этого адвокаты оппозиционера заявили, что он находится в тяжелом состоянии — у него отнимается голень, а одна нога недееспособна. При этом администрация колонии отказалась пустить к Навальному приглашенного врача.

Юлия Навальная опубликовала письмо, которое получила из ИК-2. Согласно нему, в личном деле Алексея Навального нет паспорта, а значит, его нельзя госпитализировать, а также нельзя рассматривать вопрос об УДО.

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