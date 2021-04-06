В Черновицкой области от COVID-19 скончалась 29-летняя врач, она была беременна

Она умерла от остановки сердца, скончался и ее нерожденный ребенок.

В Черновицкой области от коронавируса умерла 29-летняя врач и ее нерожденный ребенок. Об этом сообщает департамент здравоохранения Черновицкой ОГА во вторник, 6 апреля.

«Коллектив Департамента здравоохранения облгосадминистрации и вся медицинская община Черновицкой области выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу непоправимого горя – преждевременной смерти врача-педиатра КНП Заставненская БЛ Малинник Марьяны Васильевны и ее нерожденного ребенка. Коварная коронавирусная инфекция COVID- 19 остановила сердце молодой женщины на 29 году жизни», – сказано в сообщении.

Покойная медик в 2015 году закончила Буковинский государственный медицинский университет по специальности Педиатрия. После окончания интернатуры работала врачом-педиатром в КНП Заставненская ЦРБ.

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