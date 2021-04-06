Из-за повышенного спроса в Европе российский газ через Украину превысил транзит
За три месяца 2021 года через Украину транспортировали на 5% российского газа больше, чем законтрактовано.
В первом квартале 2021 года транзит российского газа через Украину составил 10,441 млрд кубометров, что на 5% больше, чем предусмотрено контрактом. Об этом сообщается на сайте Оператора ГТС Украины.
При этом в марте транзит российского газа вырос на 27% по сравнению с февралем и составил 3,691 млрд куб. м. Причиной этого стал повышенный спрос в странах ЕС.
Отмечается, что в первом квартале для транзита российского газа были забронированы дополнительные мощности в объеме 2,115 млрд куб. м. Общий объем забронированных транзитных мощностей составил 11,978 млрд куб. м, которые были использованы на 87%.
Вместе с тем, по сравнению с первым кварталом прошлого года транзит газа через Украину снизился на 6%.
За три месяца Украина транспортировала в Словакию – 5,991 млрд куб. м, в Венгрию – 2,093 млрд куб. м, в Польшу – 863 млн куб. м газа, в Румынию – 394 млн куб. м, в Молдову – 1,101 млрд куб. м.
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