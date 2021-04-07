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00:50 07 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко пригрозил закрыть посольства в нескольких странах

Александр Лукашенко собрался закрыть дипломатические представительства в странах, заморозивших контакты с Беларусью.

«В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой», – сказал Лукашенко.

По его словам, в случае необходимости все вопросы можно будет обсуждать на площадках международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене.

«Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность», – сказал Лукашенко.

Сейчас у Беларуси 70 зарубежных представительств в 58 странах мира, в том числе посольство в Киеве и почетное консульство во Львове.

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Тэги: посольства, Александр Лукашенко, Республика Беларусь
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