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04:58 07 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США поддерживают присоединение Украины к НАТО

Официальный Вашингтон всячески поддерживает евроатлантические устремления Киева, однако решение будет приниматься непосредственно Альянсом.

«Этот вопрос некоторое время было стремлением украинцев, мы уже долго обсуждаем это намерение с Украиной, мы их решительно поддерживаем, взаимодействуем с ними в том, как противодействовать дестабилизирующим усилиям против нее», – заявила во вторник на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Однако, по ее словам, решение относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе относится к компетенции  НАТО.

Псаки также отметила, что официальный Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом эскалацию со стороны РФ на Востоке Украины.

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Тэги: НАТО, США
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