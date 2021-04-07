США поддерживают присоединение Украины к НАТО
Официальный Вашингтон всячески поддерживает евроатлантические устремления Киева, однако решение будет приниматься непосредственно Альянсом.
«Этот вопрос некоторое время было стремлением украинцев, мы уже долго обсуждаем это намерение с Украиной, мы их решительно поддерживаем, взаимодействуем с ними в том, как противодействовать дестабилизирующим усилиям против нее», – заявила во вторник на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Однако, по ее словам, решение относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе относится к компетенции НАТО.
Псаки также отметила, что официальный Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом эскалацию со стороны РФ на Востоке Украины.
Новости по теме
В Офисе президента заявили, что усиление военного сотрудничества между США и Украиной увеличит стоимость новой военной агрессии России против Украины.
В предыдущие годы Украина покупала американского оружия на 200-270 миллионов долларов, а в текущем – более чем на 500 млн.
Сегодня американские бомбардировщики под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря.