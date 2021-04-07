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06:07 07 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Клуб НБА будет платить своим игрокам зарплату в криптовалюте

«Сакраменто Кингз» активно использует криптовалюты с 2014 года. Клуб продает за биткоины многое – от билетов на матчи до хот-догов.

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» станет первой в истории профессиональной спортивной командой, которая даст возможность игрокам получать зарплату в криптовалюте. Об этом сообщил владелец клуба Вивек Ранадивей.

Ожидается, что официально он объявит о выплате зарплат в биткоинах уже на этой неделе.

«Сакраменто Кингз» активно использует криптовалюты с 2014 года. Клуб продает за биткоины многое – от билетов на матчи до хот-догов.

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Тэги: баскетбол, НБА, криптовалюта
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