Клуб НБА будет платить своим игрокам зарплату в криптовалюте
«Сакраменто Кингз» активно использует криптовалюты с 2014 года. Клуб продает за биткоины многое – от билетов на матчи до хот-догов.
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» станет первой в истории профессиональной спортивной командой, которая даст возможность игрокам получать зарплату в криптовалюте. Об этом сообщил владелец клуба Вивек Ранадивей.
Ожидается, что официально он объявит о выплате зарплат в биткоинах уже на этой неделе.
«Сакраменто Кингз» активно использует криптовалюты с 2014 года. Клуб продает за биткоины многое – от билетов на матчи до хот-догов.
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