НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
14:00 07 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина потеряла $1,5 млрд резервов за месяц

С начала года международные золотовалютные резервы Украины сократились почти на 2,1 млрд долларов.

В марте международные резервы Украины сократились на 5,3% – с $28,543 млрд до $27,035 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В феврале резервы Украины сократились на 277,75 млн долларов (1%).

В целом с начала года резервы сократились на 2,098 млрд долларов или на 7,20%.

Отметим, на начало 2021 года резервы Украины составляли $29,11 млрд.

Источник:
Тэги: НБУ, убытки, резервы
Loading...

Новости по теме

НБУ рассчитывает пополнить резервы до более чем $18 млрд

К концу 2019 года регулятор планирует нарастить резервы до $38,4 млрд.

НБУ за месяц потратил почти 4 миллиарда долларов

Валютные резервы Украины сократились до 9-летнего минимума.

Эксперт: на конец года резервы НБУ не снизятся ниже $20 млрд

Бывший правительственный секретарь, экс-советник главы НБУ Виктор Лисицкий считает, что улучшение ситуации на внешних рынках отразится на украинской экономике, в частности золотовалютных резервах.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Ким Чен Ын назвал нынешнюю ситуацию в КНДР наихудшей

13:00 Мир

Рацион людей два миллиона лет состоял практически только из мяса

20:06 Мир

Замминистра МВД Геращенко заявил о незаконности блокирования СМИ судебным решением

19:36 Украина

Из-за повышенного спроса в Европе российский газ через Украину превысил транзит

19:15 Украина

Зеленский: единственный путь к окончанию войны на Донбассе – вступление в НАТО

18:39 Украина

СБУ в Харькове заблокировала поставки военных запчастей в РФ

18:16 Украина

В Черновицкой области от COVID-19 скончалась 29-летняя врач, она была беременна

17:58 Украина

Активисты требуют допустить врачей к голодающему Навальному, российские силовики их задерживают

16:54 Мир

Путин подписал закон, обнуляющий его президентские сроки

13:19 Мир

Животные могут создавать собственную культуру и традиции

20:39 Мир

В Киеве эпидпорог превышен на 18%

18:00 Украина

Новости | Слоты