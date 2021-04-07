Украина потеряла $1,5 млрд резервов за месяц
С начала года международные золотовалютные резервы Украины сократились почти на 2,1 млрд долларов.
В марте международные резервы Украины сократились на 5,3% – с $28,543 млрд до $27,035 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
В феврале резервы Украины сократились на 277,75 млн долларов (1%).
В целом с начала года резервы сократились на 2,098 млрд долларов или на 7,20%.
Отметим, на начало 2021 года резервы Украины составляли $29,11 млрд.
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К концу 2019 года регулятор планирует нарастить резервы до $38,4 млрд.
Валютные резервы Украины сократились до 9-летнего минимума.
Бывший правительственный секретарь, экс-советник главы НБУ Виктор Лисицкий считает, что улучшение ситуации на внешних рынках отразится на украинской экономике, в частности золотовалютных резервах.