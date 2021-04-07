Украина потеряла $1,5 млрд резервов за месяц

С начала года международные золотовалютные резервы Украины сократились почти на 2,1 млрд долларов.

В марте международные резервы Украины сократились на 5,3% – с $28,543 млрд до $27,035 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В феврале резервы Украины сократились на 277,75 млн долларов (1%).

В целом с начала года резервы сократились на 2,098 млрд долларов или на 7,20%.

Отметим, на начало 2021 года резервы Украины составляли $29,11 млрд.

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