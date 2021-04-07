Сотня «слуг народа» купила в прошлом году авто и недвижимость

Всего члены пропрезидентской фракции за год купили 74 автомобиля. Покупательная активность в других фракциях была значительно ниже.

В течение прошлого года 97 нардепов из Слуги народа и членов их семей приобрели автомобиль, квартиру или землю. Об этом в среду, 7 апреля сообщает КИУ, со ссылкой на декларации депутатов за 2020 год.

«В совокупности депутаты Слуги народа приобрели в 2020 году 74 автомобиля. Чаще всего депутаты покупали автомобили марки Toyota, Mercedes и BMW. Общая стоимость автомобилей составила 63 млн грн», – говорится в сообщении.

Среди народных депутатов, которые приобрели автомобили: Валерий Божик (Volkswagen Toureg, 1,9 млн грн); Арсений Пушкаренко (Toyota Land Cruiser 200, 1,7 млн); Андрей Одарченко (Mercedes-Benz GLS 350, 1,7 млн); Игорь Негулевский (BMW М760LI, 1,4 млн); Любовь Шпак (BMW X3, 1,2 млн); Владимир Воронов (Toyota Camry 70 H, 928 тыс.); Ольга Василевская-Смаглюк (Mercedes-Benz GLK 250, 650 тыс.); Орест Саламаха (Audi A5, 560 тыс.); Игорь Мурдий (Toyota Camry, 550 тыс.), Елизавета Ясько (Suzuki Vitara, 470 тыс.); Олег Арсенюк (Audi A6, 437 тыс. грн).

Кроме того, новые автомобили задекларировали супруги Николая Тищенко (Mercedes-Benz E400, 1,3 млн грн), Юрия Корявченкова (Toyota Land Cruiser, 2 млн), Андрея Геруса (Volvo XC90, 1,4 млн), Павла Якименко (BMW X6 M50i/G06, 2,9 млн), Юрия Аристова (Porsche Macan R4 II, 2,3 млн.), Александра Завитневича (Volvo XC60, 1,5 млн). Супруга главы фракции Слуги народа Давида Арахамия оформила квадроцикл стоимостью 972 тыс. грн и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1,6 млн грн.

«Покупательская активность депутатов Слуги народа выше, чем у депутатов других фракций ВР. К примеру, в 2020 году новые автомобили приобрели только пять депутатов ВО Батькивщина, и по 3 депутата Голоса и Европейской солидарности, – сказал глава КИУ Алексей Кошель.

Кроме того, народные депутаты Слуги народа приобрели в прошлом году 20 квартир (общая стоимость 16 млн грн), 5 жилых домов и 67 земельных участков. Задекларировали покупку квартиры Михаил Крячко (г. Киев, 1,4 млн грн), Алексей Устенко (собственность супруги, г. Киев, 5 млн грн), Павел Халимон (г. Прилуки, 395 тыс. грн.), Владимир Гевко (г. Тернополь, 1,6 млн грн), Владимир Ватрас (м. Хмельницький, 331 тыс. грн., г. Хмельницкий, 333 тыс. грн). Супруга народного депутата Дмитрия Гурина приобрела два земельных участка и дачный дом в России.

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