МОЗ просит дополнительно 6,5 млрд на вакцинацию

В бюджет на 2021 год заложили всего 4 миллиарда гривен на вакцинацию, хотя Минздрав просил 15 млрд.

На закупку вакцин от коронавируса необходимо дополнительно 6,5 миллиардов гривен. Об этом на заседании правительства в среду, 7 апреля, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

«Когда формировался бюджет на 2021 год мы предлагали цифру 15,1 млрд грн, получили 4 млрд грн. И четко определили: при необходимости сразу же будут найдены соответствующие средства и перечислены на потребности дополнительных доз вакцин. На сегодня эта необходимость ориентировочно составляет 6,5 млрд грн», – сказал он.

По словам Степанова, в планах Минздрава предоставить возможность получить вакцину всем гражданам до конца года. «На сегодня у нас есть контракты на поставки 24 млн доз вакцин», – отметил он.

Он привел примерный график поставок вакцин:

10 млн доз вакцины Novavax – с июля;

3 млн доз вакцины Covishield – 320 тысяч из 500 тысяч уже использованы, еще 1,5 млн доз будут поставлены до лета;

2 млн доз вакцины от компании Sinovac – 215 тысяч доз уже находятся в Украине;

10 млн доз вакцины от компании Pfizer – поставки в течение года;

8 млн доз вакцины по глобальному механизму COVAX.

В целом власти рассчитывают по меньшей мере на 32 млн доз вакцин.

Также министр обещает победу над пандемией уже в этом году.

«Я уверен, что нам удастся убедить 70% взрослого населения Украины прийти в пункты прививок и сделать вакцинацию. Я уверен, что к концу 2021 года нам удастся полностью победить коронавирусную болезнь», – сказал он.

Для этого нужно вакцинировать около 6 млн человек в месяц, или 270 тысяч прививок в сутки.

Тэги: моз, вакцинация