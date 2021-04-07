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18:00 07 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кремле пояснили, от чего зависят сроки нахождения войск у границ Украины

Дмитрий Песков не обладает информацией относительно планов по дислокации и передислокации российских войск.

Группировка российских войск возле государственной границы с Украиной никому не угрожает. Она будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством России. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс в среду, 7 апреля.

«Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно – Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные Силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным», – заявил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, как долго может находиться группировка российских войск вблизи с Украиной, Песков заявил: «Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим».

Отвечая еще на один уточняющий вопрос, российские войска передислоцированы близ границ с Украиной на постоянной основе или на какой-то срок, Песков сказал: «Я не могу вам точно сказать, я не обладаю этой информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск».

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Тэги: Россия, граница, войска, песков
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