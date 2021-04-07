Шмыгаль: необходимости в локдауне пока нет

Он надеется, что в ближайшее время уровень заболеваемости пойдет на спад.

На данный момент нет необходимости в введении жесткого карантина по всей стране, считает премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он заявил на заседании правительства сегодня в среду, 7 апреля.

«По некоторым регионам, после введения «красного» уровня эпидемиологической опасности и ответственной работы местных органов, наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса», – сказал Шмыгаль.

«Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды», – добавил премьер.

«Безусловно, что преодолеть пандемию мы сможем только путем вакцинации и эффективных карантинных мер», – заявил Шмыгаль.

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