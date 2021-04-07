В отношении деятельности руководства фирмы ООО «Сопромат» открыты несколько уголовных дел

Правоохранительные органы открыли начали несколько уголовных производств в отношении, как деятельности фирмы ООО «Сопромат», так и директора Владимира Наприенко

Правоохранительные органы открыли начали несколько уголовных производств в отношении, как деятельности фирмы ООО «Сопромат», так и директора Владимира Наприенко по фактам участия в конвертцентре, уклонения от уплаты налогов, мошенничества в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом рассказала адвокат, инициатор общественного проекта по защите детей, пострадавших от недобросовестных родителей-неплательщиков алиментов Марина Наприенко (Весельская) в интервью изданию Дзеркало суддів.

«Бенефициаром «Сопромата» выступает Владимир Наприенко, «Единых промышленных систем» – Денис Наприенко. Это отец и брат моего бывшего супруга, который, как шла речь в журналистских расследованиях, основали семейный подряд, или, проще говоря, прачечную по отмыванию незаконно полученных средств», – пояснила Марина Наприенко.

«По данным журналистских расследований, фирма его папочки продолжает работать с РФ напрямую или через прокладки с российскими бенефициарами, заключая все новые и новые контракты. Например, на сайте ООО «Единые промышленные системы Украины» напрямую указано, что их партнёром является российское предприятие «Вятский фанерный комбинат»», – сказала Марина Наприенко.

Ссылаясь на информацию в прессе, Марина Наприенко также предположила, что «помощница олигарха Наталья Стародубцева, которая является сожительницей экс-супруга Павла Наприенко (старший сын директора Сопромата), вероятно, прикрывается авторитетом нардепа и решает бытовые и семейные вопросы в судах. Интересно, как в орбите таких мастодонтов украинской политики могут находиться такие личности, ведь, я думаю, что они отбрасывают тень на его репутацию, как бизнесмена, так и народного избранника?»

«В частности, как утверждается в ряде журналистских расследований, пытается связями своего шефа закрыть все судебные тяжбы и проблемы с законом своего любимого Павла Наприенко, который подозревается в использовании заведомо поддельных документов (ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины), является фигурантом дел о мошенничестве, как в крупных, так и особо крупных размерах, и скрывается от правоохранительных органов, находясь в розыске. Кроме того, он также попал в поле зрения НАБУ», – говорит Марина Наприенко.