Американский университет предложил стипендию для получения ученой степени по каннабису

Ранее Jay-Z создал фонд объемом 10 миллионов долларов для поддержки темнокожих производителей каннабиса.

Университет Лейк-Сюпериор в Мичигане впервые предложил стипендию студентам, которые хотят получить ученую степень по химии каннабиса. Размер ежегодной выплаты — 1200 долларов (93,1 тысячи рублей), пишет CNN.

Обучение будет финансировать Steadfast Labs — центр тестирования каннабиса. Лаборатория анализирует данные об активности вещества и проверяет его безопасность.

Кандидаты на получение стипендии должны быть минимум второкурсниками и иметь средний балл не ниже 3.0. Университет отдаст предпочтение студентам, живущим в Детройте — зоне обслуживания центра тестирования.

Учебная программа по химии каннабиса в университете Лейк-Сюпериор — первая в США. Набор был открыт в 2019 году. По словам декана Стива Джонсона, «зачисление растет в геометрической прогрессии».

Эксперты считают, что к 2022 году в индустрии каннабиса будет 500 тысяч рабочих мест. Выпускники программы смогут трудоустроиться в сфере здравоохранения, правопорядка, фармацевтики и маркетинга.

Ранее Jay-Z создал фонд объемом 10 миллионов долларов для поддержки темнокожих производителей каннабиса. Рэпер планирует инвестировать по миллиону в заинтересовавшие его стартапы.

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