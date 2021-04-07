В Италии отменили киноцензуру по моральным и религиозным причинам
За последние 77 лет в Италии так или иначе были изменены больше 10 тысяч картин.
В Италии отменили закон о киноцензуре, который появился в 1914 году. В стране больше нельзя запретить выход фильма или заняться его редактированием, ссылаясь на моральные и религиозные причины. Режиссеры сами будут классифицировать свои картины, исходя из возраста зрителей, пишет The Guardian.
Решение кинематографистов будет проверять комиссия из 49 человек. В нее войдут представители индустрии и правозащитники.
За последние 77 лет в Италии цензуре подверглись 274 фильма местных режиссеров, 130 американских лент и 321 фильм из других стран. Так или иначе изменены были больше 10 тысяч картин.
Самый известный случай — запрет номинированной на Оскар драмы Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже». Сейчас этот созданный в 1972 году фильм — классика. Но в то время были уничтожены все его копии, кроме трех — они служили «доказательствами преступления».
Последний громкий скандал был связан с фильмом Даниэле Чипри и Франко Мареско «Тото, который жил дважды» в 1998 году. Ленту резко критиковали католики.
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